Đâm trọng thương 2 công an Lào Cai, nghi phạm mua ma túy ra đầu thú

Ngày 29.9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Minh Tuân (26 tuổi, trú tại tổ 15, P.Pom Hán, TP. Lào Cai) vì đã có hành vi đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an khi bị phát hiện đang mua ma túy

Trước đó, vào 21 giờ 30 phút ngày 27.9, trong lúc đi mua ma túy, Tuân bị tổ công tác thuộc Công an xã Cam Đường, TP.Lào Cai, phát hiện, nên đã dùng dao đâm vào đùi thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và công an viên Trần Quốc Mạnh, khiến 2 chiến sĩ công an này bị thương nặng.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, Tâm đã nhanh chân trốn thoát và tiếp tục di chuyển tới H.Bắc Hà và H.Bảo Yên tìm nơi ẩn náu.

Công an TP.Lào Cai đã tung các mũi trinh sát lần theo dấu vết nóng của đối tượng và xác định được địa điểm nghi phạm Tuân lẩn trốn.

Công an TP.Lào Cai đã phối hợp với gia đình Nguyễn Minh Tuân để vận động đối tượng này đầu thú. Đến khoảng 17 giờ ngày 28.9, nghi phạm Tuân đã đến Công an P.Bình Minh để đầu thú.