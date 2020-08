'Dân chơi' Hải Dương 'bay, lắc', đánh bạc giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 26.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 8 giờ 30 ngày 25.8, Công an H.Thanh Hà (Hải Dương) đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Legen 68 tại xã Thanh Khê (H.Thanh Hà), do ông Phan Nhật Nhỉ (ngụ xã Thanh Lang, H.Thanh Hà) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 8 khách nam và 7 nhân viên nữ đang " bay, lắc" theo nhạc với biểu hiện sử dụng ma túy . Lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa trắng hình bầu dục, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút và một số túi ni lông.

Các đối tượng khai nhận đã đến quán hát từ khoảng 4 giờ sáng cùng ngày và có sử dụng ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, công an phát hiện 8 khách nam và 4 nhân viên nữ dương tính với chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke Legen 68 không có giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Trước khi vụ việc xảy ra, quán đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, cam kết dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, quản lý quán chỉ đóng cửa bên ngoài và vẫn nhận khách.

8 "con bạc" bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 22.8, tại nhà của Nguyễn Viết Duy (39 tuổi, xã Cẩm Phúc, H.Cẩm Giàng, Hải Dương), Công an H.Cẩm Giàng đã bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh xóc đĩa

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Viết Tuyên (43 tuổi trú xã Cẩm Phúc), Hoàng Văn Vững (34 tuổi, trú xã Tân Trường), Phạm Thị Mái (54 tuổi, trú xã Lương Điền), Trần Văn Đô (37 tuổi, trú xã Tân Trường), Lê Duy Trường (52 tuổi, trú xã Cẩm Điền) đều thuộc H.Cẩm Giàng; Vũ Thị Thật (44 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng), Dương Thị Hằng (41 tuổi, trú TT.Kẻ Sặt) đều thuộc H.Bình Giang và Phạm Viết Cường (36 tuổi, trú xã Minh Đức, H.Mỹ Hào, Hưng Yên).

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Viết Duy khai vừa chứa chấp các "con bạc" vừa cầm đồ cung cấp tiền cho các đối tượng này.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Duy đã thu tiền hồ của các "con bạc" là 3,5 triệu đồng và cho Trường, Đô, Tuyên vay 10 triệu đồng/người, chiết khấu 500.000 đồng/10 triệu đồng/người.