Đàn em chuẩn bị hầu tòa, đại ca mở ‘tiệc ma túy’ chia tay

Ngày 23.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 1 giờ 30 ngày 22.6, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an P.Đông Thọ (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang 10 đối tượng đang tổ chức sử dụng chất ma túy , tại phòng số 806 của khách sạn Phù Đổng (P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa).