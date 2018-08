Đang ăn cơm, bị xe tải lao vào, 1 người chết, 2 người bị thương

Chiều 19.8, tin từ Công an H.Thạnh Hóa (Long An) cho biết nơi đây đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Trai (33 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển ô tô tải BS 36C-108.24 lưu thông theo hướng TX.Kiến Tường về TP.Tân An.

Khi đến đoạn Km 67+ 800 m QLN2 thuộc địa phận xã Thủy Tây, H.hạnh Hoá, phương tiện bất ngờ lao vào nhà ông Lê Ngọc Châu (40 tuổi). Lúc này, ông Châu cùng vợ và con đang ngồi ăn cơm bên trong.

Hậu quả, ông Châu bị bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, vợ ông là Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi) và con gái Lê Ngọc Hân (12 tuổi) bị cuốn theo bánh xe gần 5 m bị thương rất nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đến Công an huyện trình diện.

Hiện công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.