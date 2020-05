'Đang giao cơ quan Quốc hội đề xuất hướng xử lý vụ Hồ Duy Hải'

Theo ông Phúc, vào ngày 8.5, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao công bố quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Theo đó, Hội đồng thẩm phán quyết định giữ nguyên bản án của tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài qua nhiều năm. Liên quan vụ án này, ngay trong nhiệm kỳ khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thành lập đoàn giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn; bà Lê Thị Nga, khi đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, nay là Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, làm phó trưởng đoàn.

Như Thanh Niên đưa tin, tối 13.1.2008, 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc. Đến ngày 21.3.2008, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam Hồ Duy Hải.