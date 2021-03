Đánh bạc hơn 400 triệu đồng: Khởi tố, tạm giam 4 bị can

Chiều 19.3, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Như Thào (58 tuổi, ngụ H.Di Linh), Lâm Quang Duy (39 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc), Bùi Trọng Hùng (35 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) và Lê Thị Hoàng Yến (50 tuổi, ngụ H.Đạ Huoai, cùng Lâm Đồng) để điều tra về tội “đánh bạc” . Trong đó, qua điều tra của cơ quan công an, Lê Thị Hoàng Yến đang là giáo viên tại một trường học trên địa bàn TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai.