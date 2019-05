Đánh sập đường dây lô đề bạc tỉ ở huyện miền núi Nam Đông

Ngày 24.5, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề, có quy mô lớn với tang số gần 1 tỉ đồng ở huyện miền núi Nam Đông.

Công an lấy lời khai một nghi can trong đường dây đánh bạc

Qua công tác nắm tình, lực lượng công an xác định tại TT.Khe Tre, H.Nam Đông có một số người có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề . Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ đạo lập chuyên án để đấu tranh, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an H.Nam Đông điều tra.