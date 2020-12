Đánh sập đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả liên tỉnh

Chiều 22.12, Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp Công an Q.Liên Chiểu, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ) bắt khẩn cấp Phạm Thanh Tưởng (27 tuổi, ngụ tổ 48, P.Hòa Hiệp Nam) cùng 4 nghi phạm khác để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ”.