Danh tính các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng tại quán karaoke ở Hòa Bình

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người thương vong ở Hòa Bình, chiều 22.2, thông tin từ Công an H.Lương Sơn ( Hòa Bình ) cho biết, cơ quan này đã làm rõ danh tính nghi phạm và các nạn nhân trong vụ án.

Cụ thể, các nận nhân là anh Trần Văn Sơn (33 tuổi), Cao Thu Nga (28 tuổi) và Nguyễn Thị Bạch Linh (31 tuổi), cả 3 cùng ở Hà Nội.

Các nạn nhân bị thương gồm: chị Bùi Thị Trà My (21 tuổi, quê tại Thái Nguyên, chị Đỗ Khánh Linh (23 tuổi, quê tại Hà Nam); Trần Văn Điệp (35 tuổi), Đỗ Tiến Đạt (33 tuổi), và nghi phạm Nguyễn Công Dũng (42 tuổi) cùng trú H.Chương Mỹ (Hà Nội).

Quán karaoke Luxury II đóng cửa để phục vụ điều tra Ảnh Kiến Trần

Trước đó, chiều 21.2, Dũng cùng 13 người (6 nam, 7 nữ) hát tại phòng 102 quán karaoke Luxury II ở thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn). Đến khoảng 19 giờ tối 21.2, Dũng xuống quầy lễ tân mượn một con dao nhọn rồi trở lại phòng đâm loạn xạ vào nhóm bạn, rồi còn cầm dao truy sát người bỏ chạy xuống tận xe ô tô.

Vụ việc khiến 3 người chết và 4 người khác bị thương. Dũng sau đó cũng tự đâm vào ngực mình dẫn đến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo thượng tá Bùi Văn Chiểu, Trưởng Công an H.Lương Sơn, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình trực tiếp thụ lý, điều tra.