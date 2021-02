Danh tính nghi phạm đâm 8 người thương vong ở Hòa Bình

Trưa 22.2, thông tin từ Viện KSND H.Lương Sơn cho biết, khoảng 19 giờ tối 21.2, sau khi nhận thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người thương vong tại quán karaoke Luxury II trên địa bàn thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn), lãnh đạo cơ quan này đã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định tại 7 khách nam và 7 khách nữ đang hát karaoke tại phòng 102 quán karaoke Luxury II thì Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ ra ngoài lấy dao vào rồi đâm chém khiến 3 người chết (1 nam, 2 nữ) và 4 người khác bị thương. Dũng sau đó cũng tự đâm vào ngực mình, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Lương Sơn cùng 4 nạn nhân bị thương còn lại.

Trao đổi với Thanh Niên trước đó, thượng tá Bùi Văn Chiểu, Trưởng Công an H.Lương Sơn, cho biết do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình trực tiếp thụ lý, điều tra.