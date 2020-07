Đánh trả khi bị người lạ hành hung, tài xế Grab Bike vướng vòng lao lý

Ngày 13.7, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Hải (23 tuổi, quê Thanh Hóa) 1 năm 6 tháng tù về tội “ cố ý gây thương tích ” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Theo cáo trạng, Hải là tài xế xe ôm công nghệ Grab Bike.

Khoảng 23 giờ ngày 14.1.2019, Hải lái xe máy chở khách đến nhà số 86 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (TP.HCM). Sau khi khách xuống xe, Hải tấp vào sát lề đường để xem điện thoại.

Lúc đó, Phạm Vũ Anh đang trên đường đi nhậu về, bất ngờ đến đánh vào mặt Hải. Bị tấn công, Hải bỏ chạy nhưng Vũ Anh xô ngã xe máy và truy đuổi. Khi bị Vũ Anh nắm lấy mũ áo khoác kéo lại, Hải tháo nón bảo hiểm đang đội trên đầu đánh vào vai trái nạn nhân.

Hai bên giằng co, xô xát nên Hải tiếp tục dùng nón đánh vào đầu khiến Vũ Anh bất tỉnh. Thấy Vũ Anh ngã xuống, Hải đến đỡ nạn nhân dậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi người chạy đến định đánh mình, Hải liền bỏ chạy rồi đến công an trình báo sự việc. Phạm Vũ Anh tử vong do chấn thương sọ não vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa, tài xế Grab Bike này không thừa nhận việc đánh vào đầu của nạn nhân. Bị cáo khẳng định, sau khi bị đánh vào vai, Vũ Anh liền ngã xuống bất tỉnh.