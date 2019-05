'Đập đá' ăn mừng ra tù, gặp ngay... 911

Ngày 14.5, Tổ công tác 01 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ ở P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê) phát hiện xe máy 43E1-083.36 do Phạm Viết Duy (24 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông) điều khiển chở Nguyễn Tấn Luyến (32 tuổi, ngụ xã Đại Cường, H.Đại Lộc, Quảng Nam) có biểu hiện mất an toàn nên kiểm tra.