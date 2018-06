ĐBQH hỏi Bộ trưởng mất bao lâu để giáo dục đi hết con đường quá độ?

"Sau khá nhiều thay đổi thì giáo dục của chúng ta đã đi đến đâu, đến giai đoạn nào của con đường quá độ? Trong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng dự kiến đạt được bao nhiêu phần trăm của quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục?", đại biểu Vân nêu câu hỏi.



Phúc đáp đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, việc đổi mới, đặc biệt là đổi mới giáo dục , không nóng vội được vì liên quan nhiều đối tượng, do đó, cần phải có giai đoạn quá độ. "Không thể cứ thấy bí, thấy vướng là làm ngay vì giáo dục là việc động chạm nhiều vấn đề nhạy cảm, muốn thực hiện phải có lộ trình, bước đi", ông Nhạ nói.

Bộ trưởng Nhạ dẫn chứng, như việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã được đổi mới theo lộ trình 3 năm, từ 2 kỳ thi với 2 mục đích chỉ còn 1 kỳ thi duy nhất. Từ việc tổ chức 2 loại cụm thi chỉ còn 1 cụm thi duy nhất. Đến năm 2017, việc tổ chức kỳ thi đã tương đối ổn định về cơ bản và năm nay chỉ chỉnh sửa một số vấn đề kỹ thuật để hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng khẳng định, chúng ta đang đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thì không thể đứng yên được.

Về việc "giáo dục Việt Nam đang ở đâu trong giai đoạn quá độ", ông Nhạ khẳng định: "Chúng ta đang ở giai đoạn thực hiện nhiều nhiệm vụ và có hiệu quả".

Theo Bộ trưởng Nhạ, giáo dục mầm non thì đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, so với các nước trong khu vực được UNICEF đánh giá cao; hay tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 cũng thuộc diện cao; cấp tiểu học cũng đạt kết quả tốt như kết quả PISA, được các tổ chức như World Bank đánh giá cao; chương trình giáo dục phổ thông cũng đã hoàn thành chương trình tổng thể và tới đây xây dựng sách giáo khoa.

Bộ trưởng Nhạ cũng cho hay: "Trong lúc chờ chương mình mới, chúng tôi cũng đổi mới, cải tiến các chương trình hiện hành. Đây là bước chuyển không sốc nhưng vô cùng gian lao, vì vậy, rất mong các đại biểu chia sẻ với ngành giáo dục".

Cho biết hiện tại chưa thể kết luận được ngay đạt được bao nhiêu phần trăm trong nhiệm kỳ, tuy nhiên, ông Nhạ khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ cố gắng hoàn thành việc ban hành chương trình sách giáo khoa, chất lượng giáo dục phổ thông có chuyển biến rõ nét và đưa ra giải pháp có tính chất đột phá trong tự chủ đại học, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng của các trường đại học công lập.