Đe dọa giết người đáng tuổi chị mình, chỉ vì bị từ chối tình cảm

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9.2018, qua mạng xã hội Facebook, Hùng làm quen với chị P.T.D (39 tuổi, trú xã Nam Xuân, H.Krông Nô). Hùng tỏ tình nhưng chị D. từ chối và cho biết mình đã có chồng con. Sau đó, Hùng và chị D. vẫn tiếp tục chuyện trò qua lại bằng tin nhắn.

Ngày 4.7, Hùng gọi điện hỏi chị D. có ngủ với chồng không; khi chị D. trả lời có, thì Hùng nổi cơn ghen, dọa giết chị D. và người thân của chị.

Hôm sau 5.7, Hùng từ TP.HCM về Đắk Nông và gọi điện thoại đe dọa giết chị D. Chiều 6.7, Hùng mua một con dao dài rồi tìm đến nhà chị D.

Lo sợ chuyện xấu xảy ra, chị D. báo tin cho Công an xã Nam Xuân và cùng người thân sơ tán qua nhà hàng xóm.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã tổ chức tiếp cận, đưa Hùng về trụ sở để làm việc; sau đó bàn giao Hùng cho Công an H.Krông Nô điều tra, xử lý. Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai do quá yêu chị D. nên tìm cách đe dọa chị để níu kéo.