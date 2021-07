Đề nghị Ấn Độ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam vắc xin ngừa Covid-19

Hai bên nhất trí nỗ lực sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỉ USD/năm. Hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982.