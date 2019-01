Đề nghị chung chi CSGT 100 triệu đồng để bỏ qua hành vi chở pháo lậu

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu, tài xế điều khiển xe container gây tai nạn thảm khốc ở Bến Lức, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.