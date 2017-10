Chiều 25.10, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết công an tỉnh này đã có văn bản gửi Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an đề nghị dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Lý do, hai vụ việc liên quan đến ông Liêm mà cơ quan điều tra thụ lý hiện đã tạm dừng điều tra.

Trước đó, ngày 8.4, ông Liêm ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục đi du lịch ở Nhật thì bị lực lượng chức năng sân bay không cho xuất cảnh, theo đề nghị từ Công an tỉnh Long An.

Về vấn đề này, Công an tỉnh Long An nêu lý do là cơ quan điều tra đang thụ lý 2 vụ việc liên quan đến ông Liêm. Đó là công tác đấu thầu thuốc tại Long An vào năm 2010 - 2011 và lắp camera tại tòa nhà 4 cơ quan.

Khôi Nguyên - Phạm Hữu