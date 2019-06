Đề nghị truy tố đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ

Đại tá Trần Ngọc Thanh, Phó thủ trưởng thường trực cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, vừa ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) bị hiếp dâm và bản kết luận điều tra vụ án tới Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi , quy định tại điểm c, khoản 3, điều 142 bộ Luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 10 giờ 30 trưa 24.2, Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Taurus không đeo biển kiểm soát, di chuyển trên đường tỉnh lộ 419, hướng từ thị trấn Chúc Sơn đi xã Quảng Bị.

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp Nguyễn Trọng Trình chở bé gái đến vườn chuối để thực hiện hành vi hiếp dâm Khi tới khu vực nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình thấy cháu V.N.Q (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) đang đi bộ một mình trên lề đường, đã dừng lại giả mạo là bạn của bố cháu Q. nói cháu lên xe và chở về nhà. Quan sát thấy cháu Q. lớn, phổng phao, Trình đã đưa cháu đến vườn chuối thuộc thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) và dụ dỗ cháu vào bên trong.

Sau khi dụ cháu bé “chơi trò bứt chuối”, một tay Trình khống chế Q. (khiến nạn nhân gãy 1/3 dưới xương quay phải, tổn hại 0.6% sức khỏe), tay còn lại sờ bóp cả 2 bên ngực nạn nhân. Sau đó, Trình tiếp tục dùng ngón trỏ tay phải chọc vào âm hộ cháu bé, rồi dùng dương vật đưa vào trong âm hộ của cháu Q. từ phía sau làm cháu Q. bị rách tầng sinh môn tại vị trí 6h, tổn hại 0.3% sức khỏe và bị rách màng trinh tại các vị trí 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ và 8 giờ (theo tư thế sản khoa).

Cháu Q. bị đau và chảy nhiều máu nên la hét lớn, giãy đạp, vùng vẫy. Sợ bị phát hiện, Trình bỏ mặc cháu Q. tại hiện trường và điều khiển xe máy về nhà tắm giặt, ăn cơm và cắt hết móng tay của mình.

Ảnh Trần Cường Cháu V.N.Q nạn nhân của vụ hiếp dâm Sau khi nhận được trình báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập Trình lên làm việc. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Trình đã khai nhận hành vi giả làm người quen của bố cháu Q. và đưa cháu bé vào vườn chuối để thực hiện hành vi sờ ngực, bịt miệng, bẻ tay và dùng ngón tay trỏ phải chọc vào âm hộ của cháu bé. Còn hành vi dùng dương vật đưa vào âm hộ của cháu Q. thì Trình không thừa nhận.

Ngày 6.3, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nhưng việc cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đã gây phản ứng trong dư luận.

Tới 18.3, Công an thành phố Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ, để trực tiếp điều tra, làm rõ đồng thời bắt tạm giam đối tượng Trình. Ngày 23.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất thủ tục thay đổi tội danh từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị can Nguyễn Trọng Trình.