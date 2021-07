Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung can thiệp trái luật vào hoạt động đấu thầu

Ngày 26.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung , cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, về tội “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”.

Đồng thời, đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội; Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh , Sở KH-ĐT Hà Nội; Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh cùng Lê Duy Tuấn, cán bộ kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh. Vụ án được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Sở KH-ĐT Hà Nội triển khai dự án chuẩn hóa, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn với tổng dự toán gần 43 tỉ đồng và tìm kiếm nhà thầu thực hiện. Bị can Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đưa ra các chủ trương mang tính chất can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại Sở KH-ĐT, giúp liên danh Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường ( Công ty Nhật Cường ) và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh trúng thầu, dù liên danh này không đủ năng lực thực hiện gói thầu. Hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 20 tỉ đồng. Đây là vụ án thứ 3 ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, truy tố.