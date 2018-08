Đề nghị truy tố 'trùm' ma túy Hoàng 'béo'

PC47 chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Văn Kính Dương, Lê Văn Mang (31 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn Đức Kỳ Nam (50 tuổi, ngụ Hà Nội, tạm trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cùng 7 đồng phạm về tội “sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài các tội danh trên, Dương còn bị đề nghị truy tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo Cơ quan điều tra, đầu năm 2008, không có tiền mua ma túy sử dụng, Dương đi cướp giật tài sản nên bị bắt, bị phạt 5 năm tù. Trong thời gian thụ án tại một trại giam của Bộ Công an ở Thanh Hóa, Dương bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị tòa án địa phương tuyên phạt 7 năm tù.

Đến giữa năm 2010, Dương vượt ngục. Dù đang bị công an truy nã nhưng y cùng vợ là Nguyễn Thị Phúc (32 tuổi, ngụ Hà Nội) vẫn tham gia đường dây ma túy do bà “trùm” Hoàng Phương Lam (39 tuổi, ngụ Hà Nội) tổ chức. Hai vợ chồng Dương lấy sỉ ma túy của bà “trùm” này, vận chuyển vào các tỉnh, thành phía nam tiêu thụ.

Năm 2012, Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy của Lam, trong đó Phúc bị bắt giữ cùng bà “trùm” nhưng Dương trốn thoát. Bị truy xét gắt gao, Dương vào TP.HCM lẩn trốn với CMND giả mang tên Trần Ngọc Hiếu nhằm che đậy thân phận. Đến giữa năm 2016, Dương móc nối với Tom (chưa rõ lai lịch) lập đường dây sản xuất, mua bán ma túy cực lớn. Thời điểm này, Dương là khách VIP của nhiều quán bar, vũ trường ở TP.HCM, mỗi lần xuống đường như “đại gia” trên con “siêu xe” mang biển số ngoại giao.

Ngụy trang ma túy trong bao cà phê

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2016, Dương, Tom quen nhau tại quán bar, vũ trường ở Q.1 và trở thành “cặp đôi” thân thiết, khá nổi tiếng với dân “bay”. Sau đó, Dương, Tom câu kết lập đường dây sản xuất, phân phối thuốc lắc, ma túy “đá” cung cấp trên cả nước. Dương có nhiệm vụ thuê địa điểm, thu nạp “đàn em”, mua sắm thiết bị, hóa chất; còn Tom cung cấp nguyên liệu, tiền chất và hướng dẫn cách thức sản xuất. Để đưa xưởng sản xuất ma túy vào hoạt động, Dương thuê Nam, Mang đảm nhận khâu sản xuất và giao cho đàn em thân tín lo kênh phân phối. Để tránh sự chú ý của công an, Dương thuê 2 căn biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn (H.Bình Chánh) làm nơi sản xuất và điều chế thử nghiệm ma túy. Hóa chất, dụng cụ đều được mua tại chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM).

Sau đó, Dương thuê thêm một địa điểm ở tỉnh Khánh Hòa làm nơi sản xuất công đoạn đầu, vận chuyển bán thành phẩm vào TP.HCM tiếp tục công đoạn 2, rồi đóng gói ma túy ngụy trang trong bịch cà phê (từ 500 - 1.000 viên/bịch). Số ma túy thành phẩm này, Dương cho đàn em đi tàu lửa ra bắc bán (thuốc lắc) cho các đầu nậu với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/viên.

Hoạt động được thời gian, tháng 3.2017, Dương thuê thêm một trang trại khác ở Đồng Nai để làm nơi sản xuất. Đến khi bị bắt, Dương đã cho ra lò 124 kg bột ma túy nguyên chất, sau đó chia cho Tom 84 kg, số còn lại của Dương. Với số bột ma túy nguyên chất này, Dương pha chế cho ra 120 kg ma túy tổng hợp, sau đó pha trộn với nhiều chất khác dập thành gần 500.000 viên thuốc lắc.

Đầu tháng 4.2017, Dương, Mang đem 30,5 kg thuốc lắc ra Hà Nội để giao cho khách hàng. Trong lúc Mang vận chuyển 12.000 viên thuốc lắc đến Hải Phòng bỏ sỉ cho khách thì bị Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với Bộ Công an, PC47 (CATP) bắt giữ. Lập tức, Dương vào TP.HCM cùng đàn em đóng cửa các xưởng sản xuất và lên kế hoạch bỏ trốn nhưng cũng bị sa lưới. Lúc bị bắt, công an thu giữ của Dương gần 2,6 tỉ đồng, 10.000 USD, nhiều ô tô...