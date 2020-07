Đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thủy sản miền tây Lê Tùng Huy

Ngày 8.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô), đồng thời, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về các tội danh liên quan.

Trong đó, Lê Tùng Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên; và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đỗ Phương Bảo Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2004 - 2013, Lê Tùng Huy và Nguyễn Thị Tuyết Trịnh đã thành lập và nhờ người thân, nhân viên đứng tên thành lập 6 công ty, gồm: Công ty Trường Nguyên; Công ty Bảo Nguyên; Công ty Hải Long; Công ty ASEAN; Công ty Tân Thanh; và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc (cùng có trụ sở tại tỉnh Cần Thơ); đồng thời, có mối quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô. Thời điểm này, vợ chồng Lê Tùng Huy được biết đến là những đại gia máu mặt về thủy sản ở Cần Thơ.

Sau khi được giải ngân, Lê Tùng Huy và vợ đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỉ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỉ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Khi vay vốn, Lê Tùng Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỉ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô. Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỉ đồng, Vietcombank Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỉ đồng. Do đó, ngân hàng này đang bị thiệt hại số tiền hơn 325 tỉ đồng.

Kết luận điều tra xác định, bị can Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên Phó trưởng phòng Vietcombank Tây Đô, đã có hành vi vi phạm điều kiện cấp vốn. Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ bị can Quế, chỉ dựa vào hồ sơ do khách hàng cấp chứ không kiểm tra thực tế. Sau khi giải ngân, bị can cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký không vào biên bản kiểm tra đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 191 tỉ đồng.