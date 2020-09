Để sai phạm trong bầu cử, một Ủy viên BTV huyện bị kỷ luật đảng

Chiều 4.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Võ Minh Hoàng , Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho hay, UBKT Tỉnh ủy An Giang vừa có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hồng Bon, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Mới, nhiệm kỳ 2020-2025 do có sai phạm , khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn Chợ Mới.