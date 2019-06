Để thói vô cảm không còn đất sống

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) thông tin chính thức về vụ tai nạn giữa xe taxi Vinasun và xe máy tại ngã tư Võ Công Tồn - Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, làm chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, ngụ H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre) tử vong vào rạng sáng 25.6. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan này đang phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành lấy lời khai những người liên quan, thu thập camera an ninh tại hiện trường để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế taxi Vinasun Đặng Tấn Phú (48 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) thừa nhận liên quan vụ việc như hình ảnh camera ghi lại.

Bước đầu, Công an Q.Tân Phú xác định tài xế Phú điều khiển taxi rẽ trái mà không bật đèn xi nhan, bỏ đi khỏi hiện trường sau tai nạn mà không trình báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Công an Q.Tân Phú cho biết, sau tai nạn tài xế Phú ở lại hiện trường trong 13 giây rồi bỏ đi. Khai nhận với công an, tài xế Phú thừa nhận lúc xảy ra vụ việc thấy nạn nhân co giật, quá hoảng loạn nên đã lái taxi bỏ đi khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Hãng taxi Vinasun xác nhận sau khi xác định tài xế Phú là người có liên quan trong vụ việc, Hãng taxi Vinasun đã đình chỉ công việc đối với người này. Công Nguyên