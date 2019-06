Để xảy ra các vụ Nhật Cường, Trịnh Sướng, công an địa phương có tê liệt?

Trả lời câu hỏi này của Thanh Niên tại cuộc họp báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm vào chiều nay, 26.6, trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận tại một số địa phương đã xảy ra những vụ án lớn, có quy mô tính chất nghiêm trọng như vụ án buôn lậu có giá trị cả ngàn tỉ liên quan đến Công ty TNHH Nhật Cường ở Hà Nội, hay vụ án buôn lậu làm giả xăng dầu có quy mô cả ngàn tỉ đồng liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng ở tỉnh Sóc Trăng.

Đáng chú ý, những vụ án này đều không phải do công an địa phương khám phá, ngăn chặn. Trong đó, vụ buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH Nhật Cường là do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện. Vụ đại gia xăng dầu Trịnh Sướng do Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, với sự hỗ trợ của lực lượng thuộc Bộ Công an.

“Các vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng bước đầu tôi có thể nói hành vi phạm tội diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi khiến cơ quan chức năng gặp khó khan trong xử lý”, trung tướng Lương Tam Quang nói, và nêu rõ thêm tình tiết trong vụ án làm giả xăng dầu liên quan đại gia Trịnh Sướng: đã phát hiện, bóc gỡ 4 nhóm làm giả xăng A95 khép kín, từ khâu sản xuất đến phân phối và tiêu thụ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, sau những vụ việc nêu trên, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) rà soát, có giải pháp để bịt các lỗ hổng về chính sách, đồng thời xem xét trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chức năng ở địa phương.