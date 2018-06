Đề xuất giám đốc công an tỉnh có bậc hàm cao nhất là thiếu tướng

Sáng 7.6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, Bộ Công an được giao trách nhiệm đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của T.Ư Đảng. Ngày 15.3, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết xác định: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời làm bí thư cấp ủy, kết thúc việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, không tổ chức cấp tổng cục, nâng cao chất lượng cấp cục trực thuộc Bộ Công an, sáp nhập cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với công an tỉnh, xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ Công an.

"Theo đó, sớm sửa đổi, bổ sung luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Về nội dung sửa đổi, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự thảo luật sửa đổi quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo hướng: không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Cụ thể, tại điều 26 về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân, dự thảo luật quy định, giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 cũng như chức vụ cấp phó của cục trưởng cục đặc biệt và tương đương, giám đốc công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Đây là điểm mới vì theo quy định tại luật Công an nhân dân hiện hành, cấp hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, thành phố chỉ là đại tá.

Nhiều ý kiến khác nhau

Về vấn đề này, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội do ông Võ Trọng Việt trình bày tại Quốc hội sáng nay cho hay, việc bổ sung quy định cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 là chưa phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị về chủ trương phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng.

Ông Việt cũng cho hay, hiện vẫn có 3 loại ý kiến khác nhau. Loại thứ nhất, tán thành với quy định của dự thảo vì cho rằng việc quy định giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức Công an nhân dân theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”. Tuy nhiên, việc xác định giám đốc Công an tỉnh, thành phố có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng cần bổ sung tiêu chí vị trí chiến lược về an ninh, trật tự, tình hình an ninh, trật tự và quy định cụ thể ngay trong luật.