Đề xuất trả lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cao nhất 70 triệu đồng/tháng

Đây là một trong những nội dung quy định tại dự thảo Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương , tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đang được Bộ LĐ-TB-XH lấy ý kiến.

Theo dự thảo, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 3 tập đoàn, tổng công ty, gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNTP); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), gọi chung là công ty.

Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2019 đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Bộ LĐ-TB-XH cho hay, việc lựa chọn thí điểm 3 đơn vị trên có tính đại diện để xây dựng cơ chế chung sau khi thí điểm.

Dự thảo đưa ra 2 phương án về tiền lương của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, với đề xuất quy định mức lương cơ bản, tiền lương được hưởng theo chức danh. Mức lương cơ bản quy định theo 2 loại doanh nghiệp gắn với quy mô, độ phức tạp quản lý (vốn, doanh thu, đầu mối quản lý, lao động).

Theo đó, phương án 1 (quy định tiêu chuẩn dựa trên quy mô hiện hành) có 2 loại mức lương:

Loại 1 áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch hằng năm: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỉ đồng trở lên; doanh thu từ 50.000 tỉ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hoạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Loại 2 áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch hằng năm: vốn sản xuất, kinh doanh dưới 10.000 tỉ đồng; doanh thu dưới 50.000 tỉ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Phương án 2 căn cứ tiêu chuẩn dự kiến trên và quy mô hiện hành ấn định loại công ty (theo đó VNTP và Vietnam Airlines loại 1, VATM loại 2). Phương án này có ưu điểm là đơn giản vì chỉ có 3 đơn vị, nhưng khó tổng kết để ban hành tiêu chuẩn chung vào năm 2021, và khó cho việc áp dụng đối với các công ty con thuộc 3 đơn vị nêu trên.

Mức lương cơ bản của cả 2 phương án được quy định thấp nhất 40 triệu đồng và cao nhất 70 triệu đồng, dựa trên cơ sở tính bằng khoảng 30 - 35% mức lương chức danh tương đương trên thị trường. Trong đó, c hủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị có 2 mức loại 1 là 70 triệu đồng/tháng, loại 2 là 60 triệu đồng/tháng. Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát loại 1 là 60 triệu đồng/tháng, loại 2 là 50 triệu đồng/tháng. Kiểm soát viên loại 1 là 50 triệu đồng/tháng, loại 2 là 40 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận, dự thảo đề xuất quy định việc trích lập quỹ tiền thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế không quá 3 tháng tiền lương (trong đó 2 tháng tiền lương, 1 tháng phúc lợi và tách riêng quỹ thưởng cho người lao động, ban điều hành và Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, kiểm soát viên). Quy định này cơ bản giữ nguyên như hiện hành (chỉ điều chỉnh quỹ thưởng của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị từ 1,5 tháng thành 2 tháng cho bằng với trích quỹ thưởng của người lao động).

Đối với tiền lương của người lao động và ban điều hành, được hưởng chung quỹ tiền lương (bao gồm cả thưởng trong tiền lương) theo đơn giá tiền lương khoán do đại diện chủ sở hữu giao ổn định từ năm 2019 đến khi kết thúc thí điểm dựa trên chi phí tiền lương đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2018 có tính đến các yếu tố đặc thù của từng đơn vị vào đơn giá khoán.

Trong đó, đơn giá tiền lương khoán theo chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh phản ánh hao phí lao động và năng suất của từng đơn vị; đồng thời, tính bổ sung một phần tiền lương của lao động đặc thù vào đơn giá tiền lương khoán do giai đoạn 2016 - 2018 tiền lương trả cho số lao động này thấp hơn so với thị trường (hiện nay VNPT trả lương cho một số lao động công nghệ cao bằng khoảng 70% so với thị trường, Vietnam Airlines trả lương cho phi công là người Việt Nam bằng 60% so với phi công là người nước ngoài).

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 5.8.