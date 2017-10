Như Thanh Niên đã phản ánh, cầu Ông Thiều nối liền TT.Thạnh Mỹ và xã Tu Tra, H.Đơn Dương hiện nay làm bằng vật liệu sắt đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Trong hai tuần gần đây liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn đối với xe máy, làm 4 người rớt xuống cầu, may mắn có 1 phụ nữ và 2 nữ sinh được cứu sống, còn 1 học sinh lớp 3 (8 tuổi) bị nước cuốn trôi tử vong.

Cụ thể ngày 7.10, khi bà Ka Nga điều khiển xe máy chở người mẹ cùng con gái tên Sa Min (8 tuổi) qua đến giữ cầu thì bị ngã xe. Do cầu không có lan can nên bà Ka Nga và bé Sa Min bị rơi xuống sông Đa Nhim. Rất may người mẹ bám được thành cầu, còn bé Sa Min sau 2 ngày mới tìm thấy thi thể