Đêm đầu ra quân, 'Tổ công tác 363' xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật

Cụ thể, lúc 21 giờ 30 ngày 30.12, tại giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh (Q.11), tổ công tác phát hiện hai người say rượu đánh nhau và gây rối trật tự công cộng nên đã khống chế giao cho Công an P.15 (Q.11) xử lý.

Đến 1 giờ ngày 31.12, trước số 211 Nguyễn Thái Học (Q.1), một tổ công tác phát hiện ô tô 51G-484.13 do Hoàng Anh Chương (29 tuổi, ngụ Q.12) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bịch và 1 gói chứa viên nén màu hồng nên đã đưa người này về cơ quan công an xử lý.

Cùng thời điểm trên, tại số 145/61 chung cư Nguyễn Trãi (Q.1) một tổ công tác tuần tra phát hiện Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê Thanh Hóa) có hành vi cố ý hủy hoại tài sản nên đã khống chế bàn giao cho công an phường xử lý.

Theo Công an TP.HCM, trước mắt Công an TP sẽ bố trí 7 tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp, mỗi tổ 12 cán bộ chiến sĩ với tổng quân số huy động là 252 người/ngày. Công an quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế huy động, hình thành tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp công khai, đảm bảo số lượng tối thiểu 12 người/tổ. Các Tổ công tác 363 sẽ tuần tra kiểm soát từ nay đến Tết Nguyên đán, sau đó sẽ có sơ kết đánh giá để có hướng điều chỉnh phù hợp.