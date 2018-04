Đêm mai, miền Bắc mưa rét trên diện rộng

Sáng nay, 4.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bắt đầu từ đêm mai, 5.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và bắc Trung bộ. Từ chiều tối mai, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; từ đêm cùng ngày, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.



Dự báo đến ngày 6.4, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, riêng khu vực vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 5.4 sẽ có mưa, mưa vừa đến mưa to và rải rác có giông, cần đề phòng giông lốc và gió giật mạnh. Bắt đầu từ gần sáng 6.4, thời tiết chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C.

Cũng theo dự báo, khoảng ngày 6.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh trung Trung bộ và Tây nguyên, khiến khu vực này có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.