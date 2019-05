Đền bù đất sát giá thị trường: Khó nhưng không thể không làm

Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng: Công an, Xây dựng, GTVT, VH-TT-DL Chiều 27.5, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH, đã xác định 4 nhóm vấn đề sẽ chất vấn tại kỳ họp này, gồm nhóm vấn đề an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; văn hóa - thể thao - du lịch; xây dựng và giao thông vận tải. Các bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT và Bộ VH-TT-DL sẽ là những người chịu trách nhiệm trả lời chính các câu hỏi chất vấn của ĐBQH. Các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và bộ trưởng liên quan cũng sẽ tham gia trả lời câu hỏi của ĐB. Cuối cùng, Thủ tướng hoặc một phó thủ tướng được phân công sẽ trả lời tất cả nhóm vấn đề ĐB chất vấn liên quan tới đường lối chung của Chính phủ.