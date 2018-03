Đến năm 2020 sẽ loại bỏ bếp than tổ ong tại Hà Nội

Hai nam thanh niên lạ mặt dùng một vật giống súng dí vào người bảo vệ ở ngân hàng, rồi quăng ba lô yêu cầu nhân viên gom tiền thì bị bảo vệ giằng co hô hoán nên bỏ chạy.

Ngoài công tác đảm bảo trật tự ATGT, thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương liên tục phát hiện bắt giữ các loại tội phạm như cướp giật, tàng trữ vũ khí thô sơ, vận chuyển hàng lậu…

Ngày 31.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho hay đang tạm giữ 24 nghi can để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại căn hộ cao cấp The Point (P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn).