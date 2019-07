Đi chơi bị lạc, 3 trẻ em Nghệ An dựng chuyện bị bắt cóc

Chiều 17.7, thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết công an huyện này đã bàn giao 3 cháu bé cho 2 gia đình ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) sau khi phát hiện cả 3 bị lạc đường, đói khát nằm bên vệ đường.

Ông Thanh cũng khẳng định, không có chuyện 3 trẻ em này bị bắt cóc như lời kể ban đầu của 3 em khi được phát hiện bị lạc và thông tin trên mạng xã hội.

Theo ông Thanh, 3 trẻ em này từ huyện Anh Sơn đạp xe đi chơi theo quốc lộ 7 đến huyện Đô Lương thì bị lạc đường. Sau đó, cả 3 đi xuống huyện Diễn Châu và do đói, khát nên nằm bên vệ đường. Đến rạng sáng nay, 17.7, khi đi tuần tra, lực lượng thuộc Công an huyện Diễn Châu phát hiện, đưa 3 cháu bé về trụ sở cho ăn uống, chăm sóc.

Do sợ bố mẹ mắng, nên ban đầu, cả 3 cháu bé dựng chuyện khi đang đạp xe ở gần nhà thì bị một người lạ đi ô tô bán tải vờ hỏi đường rồi bắt cóc lên xe chở đi. Khi xe chạy đến huyện Yên Thành, người này dừng xe đi vệ sinh, cả 3 đã nhảy xuống xe, chạy thoát. Tuy nhiên, khi gia đình đến nhận, các em thừa nhận không có ai bắt cóc mà sợ bị bố mẹ mắng nên đã tự dựng chuyện.

Theo người nhà các em, sáng 16.7, Nguyễn Công T. (14 tuổi) cùng 2 anh em ruột là Nguyễn Văn L. (10 tuổi) và Nguyễn Văn Th. (7 tuổi, đều ngụ xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) rủ nhau đi chơi rồi bị “mất tích”.

Gia đình tổ chức tìm kiếm suốt cả buổi chiều và thâu đêm nhưng không thấy. Sáng nay, 17.7, nhận được tin báo cả 3 bị lạc ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, người thân các em đã cùng Công an xã Phúc Sơn đến nhận, đưa về nhà.