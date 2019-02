Đi du xuân, đuối nước trong hồ thủy lợi Đồng Tròn

Đến 13 giờ 30 trưa 10.2, lực lượng cứu hộ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) cùng người dân đã tìm thấy thi thể anh nhân Nguyễn Thành Công (32 tuổi, ở thôn Định Trung I, xã An Định, H.Tuy An, Phú Yên) bị tử vong do đuối nước trong hồ thủy lợi Đồng Tròn (xã An Nghiệp, H.Tuy An).

Ảnh: Khắc Nho Người dân dùng xuồng để tìm kiếm người bị nạn.

Trước đó, vào sáng ngày 9.2, anh Nguyễn Thành Công cùng một số bạn bè rủ nhau mang theo đồ ăn, thức uống đến hồ chứa nước Đồng Tròn để vui chơi, giải trí.

Đến khoảng 15 giờ chiều 9.2, anh Nguyễn Thành Công rời nhóm bạn đi đến khu vực thượng lưu tràn xả lũ của hồ chứa để tắm. Do anh Công không biết bơi, nên một số bạn trong nhóm đã lên tiếng can ngăn, nhưng khi mọi người không để ý, thì anh Công đã nhảy xuống để tắm nên mất tích.

Ảnh: Khắc Nho Người dân dùng cào sắt để tìm kiếm

Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà, người thân nạn nhân, lực lượng thanh niên xung kích tại địa phương, bà con lối xóm và 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) đã xuyên đêm sử dụng nhiều biện pháp và các loại công cụ để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do thời điểm này, mực nước trong lòng hồ quá sâu, hơn 12 m và thời tiết lạnh, nên việc tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Ảnh: Khắc Nho Thợ lặn đang nỗ lực lặn tìm thi thể người bị nạn

Đến 13 giờ 30 phút ngày 10.2, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong khu vực thượng lưu tràn xả lũ của hồ chứa nước Đồng Tròn, cách nơi ban đầu nạn nhân nhảy xuống tắm khoảng 15 m.

Ảnh: Khắc Nho Người dân ngóng chờ tìm thấy thi thể người bị nạn

Hồ chứa nước Đồng Tròn là một trong những công trình thủy lợi có cảnh quang khá đẹp và không khí trong lành, nên thu hút khá đông người đến đây để thưởng ngoạn, vui chơi trong dịp lễ, tết và vào mùa hè.

Tuy nhiên, do nhiều khu vực trong lòng hồ tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn đuối nước, nên Ban Quản lý công trình hồ chứa nước Đồng Tròn đã lắp đặt nhiều bảng cấm tắm xung quanh hồ.

Mặc dù đã cảnh báo vậy, nhưng rất nhiều người bất chập sự cảnh báo này để nhảy xuống hồ tắm.