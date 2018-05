Di lý nghi can đâm thủng tim bạn nhậu từ TP.HCM về Cà Mau

Theo đại tá Quốc, nghi can Nguyễn Văn Điền (18 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thới Bình, H.Thới Bình, Cà Mau) đã đến Công an Q.12 (TP.HCM) đầu thú. Lực lượng Công an Cà Mau đã tiếp nhận và đang di lý nghi can về Cà Mau.