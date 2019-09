Đi mua chó, bị trộm lấy mất... cả chó lẫn xe

Trước đó, vào sáng 7.9, ông Trương Văn T. (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) chạy xe máy biển số 38F4-4871 đi thu mua chó thịt trên địa bàn TX.Bến Cát.

Khi mua được 4 con chó (tổng cộng khoảng trên 35 kg), ông T. chở xe máy đến P.Tân Định để xe ở ngoài đường, thì bị mất trộm.

Sau đó, ông T. điện thoại nhờ đội “hiệp sĩ” P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) giúp đỡ đi tìm lại chiếc xe máy và chiếc lồng bên trong có 4 con chó.

Anh Nguyễn Thanh Hải (đội trưởng đội “hiệp sĩ” Phú Hòa) cùng các thành viên trong đội đi truy tìm ở các điểm thu mua chó, thì phát hiện Lê Tấn Luân mang theo chiếc lồng có 4 con chó đến quán thịt chó trên địa bàn P.Phú Cường để bán.

Ngay sau đó, Luân được đưa về Công an P.Phú Cường để làm rõ. Tại Công an P.Phú Cường, Luân khai nhận do mới ra tù về tội trộm cắp tài sản không có tiền tiêu xài, nên đã trộm chiếc xe máy và 4 con chó đem đi bán lấy tiền.