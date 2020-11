Đi thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm

Chiều 4.11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy và đưa lên bờ thi thể bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), cùng ngụ TX.Phước Long. Hai nạn nhân được xác định bị đuối nước do lật thuyền trong lúc đi thả cá phóng sinh trên sông.

Đi thả cá phóng sinh, lật thuyền, 2 người đuối nước thương tâm

Khoảng 10 giờ 15 cùng ngày, bà Tú và ông Thành cùng 4 người khác đi thả cá phóng sinh trên dòng sông Bé (thôn An Lương, xã Long Giang, TX.Phước Long). Tại đây, cả nhóm 6 người dùng thuyền chèo ra giữa dòng để thả cá. Tuy nhiên, sau đó bất ngờ thuyền bị nước tràn vào, lật ngang, khiến 6 người cùng bị rơi xuống sông. Do không biết bơi nên bà Tú và ông Thành bị nước cuốn trôi, mất tích , 4 người còn lại may mắn bơi được vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.