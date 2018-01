Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, một lãnh đạo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, đến sáng nay (15.1), cơ quan chức năng đã tìm thấy 1 thi thể được xác định là 1 trong số 13 ngư dân của Thanh Hóa mất tích do sự cố chìm tàu tại vịnh Bắc bộ.

Đến chiều 15.1, vẫn còn 12 ngư dân khác đang mất tích. Trong khi đó, không khí lạnh đang gây thời tiết xấu trên vùng biển vịnh Bắc bộ. Biển động, sóng lớn kèm theo sương mù dày khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

tin liên quan Một ngư dân đột quỵ và 2 ngư dân mất tích tại vùng biển Trường Sa Tính đến chiều 15.1, ở vùng biển hiện trường khu vực các tàu bị chìm, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động gần 60 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân đang còn mất tích. Trong số đó có 2 tàu hải quân, 3 tàu cảnh sát biển, 4 xuồng và 43 tàu cá..., cùng các tàu vận tải đi qua khu vực cũng được yêu cầu phối hợp quan sát tìm kiếm cứu nạn. Tính đến chiều 15.1, ở vùng biển hiện trường khu vực các tàu bị chìm, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động gần 60 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân đang còn mất tích. Trong số đó có 2 tàu hải quân, 3 tàu cảnh sát biển, 4 xuồng và 43 tàu cá..., cùng các tàu vận tải đi qua khu vực cũng được yêu cầu phối hợp quan sát tìm kiếm cứu nạn.

Hiện tại, ở vùng biển vịnh Bắc bộ , công tác tìm kiếm được triển khai theo sự hướng dẫn của tàu SAR 411 và tàu chỉ huy hiện trường là SAR 273 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trước đó, trong ngày 8.1, tàu cá TH 91552 TS do ông Lê Văn Thực (quê Thanh Hóa) làm chủ tàu và tàu TH 1288 TS do ông Nguyễn Văn Mạnh (quê Thanh Hóa) làm chủ tàu đã bị chìm trên vùng biển vịnh Bắc bộ do sóng to gió lớn ảnh hưởng từ không khí lạnh. Các tàu này bị chìm ở vị trí cách Hải Phòng khoảng 70 hải lý về phía nam đông nam.

Ngoài ra, một tàu cá khác số hiệu TH 90605 TS của ông Nguyễn Văn Hà (trú tại xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị hỏng máy thả trôi, hiện vẫn mất liên lạc. Các sự cố này đã khiến 13 ngư dân mất tích.

Hoàng Phan