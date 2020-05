Điều hành mua bán 15 bánh heroin khi đang lãnh án chung thân

Đường dây mua bán heroin từ Lào

Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào đưa đi các tỉnh để tiêu thụ, đồng thời đề nghị truy tố 7 bị can.

Theo đó, các bị can gồm: Mai Ngọc Hiếu (52 tuổi), Phạm Văn Hiệp (47 tuổi), Ngô Quốc Phương (37 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng), Phạm Văn Kiên (38 tuổi, ngụ Lào Cai), Giàng A Phà (22 tuổi), Khà A Đàng (21 tuổi, cùng ngụ Hoà Bình) bị đề nghị truy tố tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 11.2018, Kiên gọi điện mời chào Hiệp mua heroin với giá 190 triệu đồng/bánh. Sau đó Kiên đặt mua của Đàng 15 bánh heroin và bảo Đàng giao tại Hải Phòng.

Đàng gọi cho bạn một người bạn tên Trang ở bên Lào đặt mua, do bận nên nhờ anh rể là Giàng A Phà đi giao. Nguyễn Văn Hoàng được Hiệp sai mang 1 tỉ đồng đi nhận ma túy sau đó đã lừa chiếm đoạt mất túi tiền của Phà. Phà quay về báo lại thì Kiên gọi điện yêu cầu Hoàng trả tiền, nhưng Hoàng đã tiêu 600 triệu đồng nên chỉ chuyển khoản được 400 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 13.12,2018, Phà và Đàng bắt xe khách từ Hòa Bình về Hà Nội với mục đích đòi tiếp số tiền bán heroin từ Hoàng thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ.

Đối với Hiệp, sau khi mua được 15 bánh heroin của Kiên thì Hiệp đã liên hệ bán cho Tuấn (là người quen của Hiệp, đang ở TP.HCM). Đầu tháng 12.2018, Hiệp mang ba lô có 15 bánh heroin giấu vào khoang để lốp dự phòng cốp sau ô tô và bảo Hiếu lái vào TP.HCM giao cho Hiệp. Hiếu gặp vợ của Hiệp ở Q.Lê Chân, Hải Phòng nhận xe rồi lái vào TP.HCM. Sáng hôm sau đến TP.HCM giao xe, Hiếu được Hiệp trả công 20 triệu đồng.

Nhận lại xe, Hiệp lấy 15 bánh heroin mang lên nhà Phương (người quen gọi Hiệp bằng chú) cất giấu rồi điện cho Tuấn để thỏa thuận bán heroin. Nhưng Tuấn không mua hết mà bảo Hiệp đổi 8 bánh heroin lấy 1 kg ma túy đá và 1 kg Ketamine. Hiệp đồng ý.

Sau khi đổi xong, Hiệp nhận ma túy mang về nhà Phương cất giấu rồi điện bảo Hiếu bay vào TP.HCM để lái xe của Hiệp mang ra Hải Phòng.

Trước khi bàn giao xe, Hiệp đã giấu 1 kg ma túy đá, 1 kg Ketamine và 2 bánh heroin, 1 bánh heroin cho vào các túi ni lông giấu cạnh ắc quy dưới ca-pô xe. Hiệp trả công cho Hiếu 15 triệu đồng, bao gồm cả chi phí đi đường. Hiếu nhận xe, lái xe về đến địa phận xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì bị tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang vào 22 giờ 40 ngày 8.12.2018 tại Quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Quang, H.Vũ Thư, Thái Bình.

Bệnh án tâm thần có dấu hiệu bị làm giả

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, khi tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Kiên, cơ quan công an đã thu giữ bản sao Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 3 ngày 30.8.2018 của TAND tỉnh Thanh Hóa đối với Phạm Văn Kiên. Kết quả điều tra xác định trước đó, ngày 28.2.2012, Kiên bị TAND TP.Hải Phòng xử phạt tù chung thân tội vận chuyển trái phép chất ma túy, thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm

Trong thời gian thi hành án, Trại giam Thanh Lâm đã lập hồ sơ và đề nghị TAND tỉnh Thanh Hóa trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Kiên. Ngày 31.8.2018, Kiên bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Ngày 3.12.2018, Kiên được bệnh viện cho nghỉ phép tại nơi cư trú. Đáng nói, trong thời gian bắt buộc chữa bệnh và nghỉ phép, Kiên vẫn điều hành việc mua bán trái phép 15 bánh heroin.

Quá trình điều tra, Kiên không hợp tác làm việc. Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và thu thập hồ sơ để trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Phạm Văn Kiên.

Ngày 26.12.2019, Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra kết luận giám định pháp y tâm thần số 466, khẳng định “trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Phạm Văn Kiên bị bệnh rối loạn tâm thần cảm xúc loại trầm cảm. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bị can Phạm Văn Kiên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ về hồ sơ trưng cầu giám định pháp y đối với Kiên, các tài liệu làm căn cứ để TAND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với Kiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, một số tài liệu có trong hồ hơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần của TAND tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu bị làm giả; biên bản giám định pháp y tâm thần và kết luận giám định pháp y tâm thần để làm căn cứ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Kiên có dấu hiệu bị làm giả.

Ngày 16.12.2019, TAND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và bắt buộc chữa bệnh đối với Phạm Văn Kiên.

Ngày 19.12.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để tiến hành điều tra.

Do thời hạn điều tra vụ án Phạm Văn Hiệp và đồng phạm phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức sắp hết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra để đề nghị truy tố các bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Còn đối với hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ hình sự để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.