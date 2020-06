Điều khiển ô tô hất chiến sĩ công an lên nắp capô: Tạm giam tài xế

Trưa 1.6, một lãnh đạo Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Vũ Đình Thái (27 tuổi, trú tại Q.Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.