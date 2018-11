Điều tra án mạng nghiêm trọng tại H.Củ Chi

Theo thông tin ban đầu, tối 5.11, giữa anh Huỳnh Văn Riết (33 tuổi) và vợ là chị Bùi Thanh Thúy (25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng ở ấp Gò Nổi, X.An Nhơn Tây (H.Củ Chi).

Thấy to tiếng, em trai chị Thúy là anh Phát chạy đến can ngăn, lúc này Riết bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người Phát.

Lãnh đạo X.An Nhơn Tây cũng cho biết, gia đình chị Thủy thời gian gần đây thường phát sinh mâu thuẫn, đến tối 5.11 thì xảy ra sự việc trên.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chị Thúy thấy vậy cũng lao vào can thiệp thì bị chồng đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án, Riết dùng dao tự đâm nhiều nhát vào người với ý định tự tử, lúc này người dân xung quanh chạy đến can ngăn đưa cả 3 đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Thúy đã tử vong ngay sau đó, 2 người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Củ Chi (TP.HCM).