Điều tra nhóm khai thác vàng trái phép tại Núi Chúa, Quảng Nam

Chiều 21.5, trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Quảng Nam , cho biết đã củng cố hồ sơ, bàn giao 7 người khai thác vàng trái phép tại khu vực Núi Chúa (xã Tam Trà, H.Núi Thành) để Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý.