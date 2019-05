Điều tra việc người dân bị đánh gần điểm khai thác cát trái phép

tin liên quan Làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong khi phản đối khai thác đất trái phép Ngày 11.5, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Cát Lâm (H.Phù Cát, Bình Định), cho biết công an xã này đang phối hợp Công an H.Phù Cát điều tra, làm rõ việc ông Nguyễn Như Ý (52 tuổi, ở thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm) bị đánh phải nhập viện.

Ông Ý bị anh em ông Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Đình Đại (cùng ở thôn Đại Khoan) đánh vào ngày 10.5, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng mí mắt bị rách phải khâu 10 mũi, sưng vùng mặt, đau nhức vùng đầu, ổ bụng…

Ông Ý cho rằng việc mình bị đánh do nhiều lần phản đối ông Tài khai thác cát trái phép tại suối Đập Làng (ở sau nhà ông Ý).

Theo ông Bùi Thanh Long, Trưởng thôn Đại Khoan, ông Tài thường dùng máy hút cát trái phép tại suối Đập Làng rồi cho lên xe công nông chở đi nơi khác, nên bị người dân tố cáo nhiều lần.

Chính quyền xã Cát Lâm cũng đã xử lý vi phạm, nhưng ông Tài vẫn lén lút khai thác cát tại đây.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cảnh cho rằng việc anh em ông Tài, ông Đại đánh ông Ý đến nhập viện hoàn toàn không liên quan khai thác cát trái phép, mà là do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Chiều 9.5, xe công nông của ông Tài bị thủng lốp do trúng chông sắt gần nhà ông Ý nên mới xảy ra vụ việc. Công an xã Cát Lâm đã mời anh em ông Tài và ông Đại lên trụ sở để lấy lời khai, xác minh sự việc.