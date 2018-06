Điều tra vụ bố bị tố hiếp dâm con gái

Truy nã đối tượng làm bé gái 15 tuổi sinh con [VIDEO] Truy nã gã dượng rể đồi bại làm cháu gái sinh con Ảnh: Xuân Phúc

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) ra quyết định truy nã Nguyễn Tấn Phát (ảnh, 48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long, tạm trú xã Thanh Đức, H.Long Hồ) về tội giao cấu với trẻ em. Theo hồ sơ vụ việc, giữa tháng 9.2017, bà T.T.H (72 tuổi, ngụ H.Long Hồ) phát hiện cháu nội mình là D.T.K (15 tuổi) có biểu hiện lạ nên đưa đến phòng khám kiểm tra, bác sĩ cho biết cháu đã mang thai 15 tuần. Ngày 20.9, bà H. đưa K. đến công an trình báo vụ việc và tố cáo “tác giả” bào thai chính là Phát, dượng rể của K. Theo trình bày của K. thì Phát đã dụ dỗ quan hệ với em nhiều lần ở nhiều nơi khiến em mang thai. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Long Hồ mời Phát đến làm việc nhưng Phát chối bỏ toàn bộ thông tin. Từ sau buổi làm việc với công an, Phát cũng “mất tích” khỏi địa phương. Đến ngày 8.3, khi K. hạ sinh một bé gái thì cơ quan công an đã cho giám định ADN. Kết quả giám định số 3008-2018/AND ngày 23.3 của Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận Phát là cha sinh học của đứa bé mà K. sinh ra. Đến ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ ra quyết định khởi tố vụ án đối với Phát về hành vi giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, do Phát đã bỏ trốn, đến nay cơ quan công an vẫn chưa làm việc được nên ra quyết định truy nã.