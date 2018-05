Điều tra vụ cháu bé 3 tuổi nghi tử vong sau khi được tiêm tại nhà

Ngày 7.5, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết Sở này đã giao phòng chuyên môn kiểm tra lại vụ việc cháu Vũ Thị Phương Linh (3 tuổi, ngụ thôn Xuân Mai, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) có biểu hiện co giật và tử vong sau khi được Trạm trưởng Trạm y tế xã Ninh An tiêm.