Điều tra vụ cháy lớn kho hàng Sunhouse Miền Nam trong Khu công nghiệp Tân Tạo

Đến 9 giờ ngày 27.8, vụ cháy vẫn còn âm ỉ bên trong kho chứa hàng gia dụng thuộc Công ty cổ phần Ngôi nhà Ánh Dương Miền Nam (Sunhouse Miền Nam), địa chỉ tại Lô 8-10, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy cực lớn trong Khu công nghiệp Tân Tạo

Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn mái che kho chứa hàng của Sunhouse Miền Nam đã đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị hư hại.

Vụ cháy kinh hoàng trong KCN Tân Tạo sáng nay vẫn còn âm ỉ cháy

Vẫn còn 4 xe chữa cháy, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa đang túc trực tại hiện trường, phun nước để dập lửa tàn bên trong kho xưởng.

9 giờ ngày 27.8, khói lửa vẫn âm ỉ tại hiện trường vụ cháy Ảnh: Trần Kha

Trước đó, tối ngày 26.8, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa hàng Công ty Sunhouse Miền Nam. Lực lượng chức năng phải điều động nhiều đơn vị chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

khói vẫn tỏa ra bên trong kho nhà xưởng đổ sập Ảnh: Trần Kha

Theo báo cáo nhanh của UBND Q.Bình Tân: Vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 26.8, Công an Q.Bình Tân tiếp nhận thông tin về vụ cháy tại Công ty Sunhouse Miền Nam.

8 xe chữa cháy cùng 60 cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường, triển khai chữa cháy. Công an Q.Bình Tân đã yêu cầu sự chi viện của Công an TP.HCM, công an các quận, huyện với 34 xe chữa cháy và 189 cán bộ, chiến sĩ.

Vụ cháy làm mái tôn kho hàng đổ sập Ảnh: Trần Kha

Công an Q.Bình Tân cũng đã cử đội CSGT, đội Điều tra tổng hợp, Công an P.Tân Tạo A xuống hiện trường vụ cháy, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, lấy thông tin ban đầu để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội Ảnh: Trần Kha

Đám cháy được dập tắt lúc 22 giờ 30 phút ngày 26.8. Lực lượng PCCC đã ngăn chặn không cho cháy lan sang khu vực văn phòng của công ty, bảo vệ được 2 nhà xưởng bên cạnh, gồm: Công ty Lê Mây (diện tích 4.000 m2) và Công ty thép Tây Nguyên (diện tích 5.000 m2).

Khói lửa bao trùm kho chứa hàng Ảnh: Trần Kha