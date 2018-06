Điều tra vụ chồng dùng tuýp sắt đánh chết vợ

Thông tin từ Công an xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, khoảng 21 giờ 50 phút tối 6.6, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Đình Trung (43 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) đã dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi).

Thấy bố đánh mẹ, các con của Trung chạy đi gọi anh Trần Đình Cao (27 tuổi, gọi Trung bằng chú ruột) sang can thiệp. Khi anh Cao sang can ngăn, cũng bị Trung dùng tuýp sắt đánh vào đầu, bị thương nặng.



Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến can ngăn, đưa chị Liên và anh Cao đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị Liên đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn và đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng Công an xã Đồng Văn, cho biết Trung từng bị bệnh tâm thần và đã từng đánh người gây thương tích vào năm 2016. Thời điểm đó, công an đã bắt Trung và khởi tố hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, kết quả giám định tâm thần cho thấy, Trung bị bệnh tâm thần nên buộc phải đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cũng theo ông Thông, vợ chồng Trung có 3 con, cháu lớn vừa học xong lớp 7, cháu bé nhất đang học mẫu giáo.