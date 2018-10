Điều tra vụ dùng súng và hung khí hỗn chiến trên quốc lộ 1A tại Hà Tĩnh

Sáng nay, 17.10, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) vào chiều tối 16.10 khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 16.10, anh Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 5 chỗ hiệu Huyndai Santafe mang biển số 38A - 164.77 chở trên xe 2 người khác lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng bắc - nam, khi đến đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) thì bị xe ô tô bán tải mang biển số 38C - 085.83 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều tông vào phía sau hông xe và chèn ép dừng lại.

Sau khi dừng xe, Tuấn và 2 người đàn ông đi trên xe mở cửa bước xuống, 1 người thuộc nhóm của Tuấn rút súng dọa bắn nhóm người đi trên xe bán tải thì bị nhóm này dùng hung khí xông vào đánh.

Sau cuộc hỗn chiến trên quốc lộ 1A, Tuấn bị đánh trọng thương, được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ một số đối tượng đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 1 khẩu súng vứt lại tại hiện trường và một số tang vật có liên quan.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến bước đầu được công an nhận định là do hai nhóm thanh niên này có mâu thuẫn trong làm ăn . Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh tích cực điều tra làm rõ.