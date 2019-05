Điều tra vụ gà trong trang trại chết la liệt

Ngày 15.5, ông Nguyễn Sông Hàn, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân khiến 1.200 con gà chết la liệt tại trang trại của Công ty TNHH Vạn An (ở thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ) do ông Nguyễn Văn Nguyên làm chủ.