Điều tra vụ hỗn chiến bằng súng, dao rựa

Theo thượng tá Khởi, bước đầu cơ quan công an đã mời một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến lên xác minh, riêng nhân viên bảo vệ bị thương đang điều trị tại bệnh viện nên chưa lấy lời khai. Súng các nhân viên bảo vệ dùng là súng bắn đạn cao su.

* Chiều 2.4, Công an TP.Hải Phòng công bố danh tính các đối tượng đang bị truy bắt khẩn cấp để làm rõ vụ nổ súng bắn người trưa 29.3. Cả ba đối tượng đều ở Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) là Hoàng Ngọc Vân (26 tuổi, ngụ 3/81 Đà Nẵng, P.Lạc Viên), Vũ Tuấn Long (25 tuổi, ngụ 80/25 Lê Lợi, P.Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (25 tuổi, ngụ 5/36 Phố Cấm, P.Gia Viên). Trước đó, vào 13 giờ 15 ngày 29.3, Công an Q.Ngô Quyền nhận tin báo của ông Nguyễn May Minh (45 tuổi, ngụ 111/30/313 Đà Nẵng, P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền) về việc lúc 12 giờ 30 cùng ngày có 7 đối tượng đến nhà tìm con ông là Lê Xuân Tùng (26 tuổi) rồi xảy ra xô xát. Bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi, vợ ông Minh) can ngăn thì bị một người trong nhóm trên bắn bị thương. Theo hồ sơ bệnh án, bà Hà bị đạn xuyên vỡ bắp chân, đứt bó dây chằng chùm, mẻ xương đùi, xước động mạch chủ, hiện chân tê liệt, phù nề, mất cảm giác. Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.