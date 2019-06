Điều tra vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố khiến 2 người bị thương

Chiều 4.6, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng trên đường Lê Văn Sỹ (P.13, Q.Phú Nhuận) khiến 2 người bị thương vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 4.6, một chiếc ô tô Mercedes màu trắng, gắn biển số 51A-984.73, dừng trước một cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ (P.13, Q.Phú Nhuận). Sau đó, khoảng 5 thanh niên trên ô tô bước xuống “nói chuyện” với một nhóm thanh niên khác khoảng 10 người đi xe máy tới.

Từ clip cho thấy, hai người trong nhóm đi ô tô bị đánh gục nhưng nhóm kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dùng xẻng, gậy gộc đánh đập dã man trước khi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Hai người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc diễn ra khá nhanh, hai nhóm cầm hung khí rất hung hãn nên người dân xung quanh không ai dám vào can ngăn...

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.13 phối hợp với Công an Q.Phú Nhuận tới hiện trường điều tra, truy bắt những người liên quan.

Theo nhận định ban đầu từ công an, vụ việc liên quan đến băng nhóm giang hồ hoạt động trên địa bàn TP. Chiếc ô tô gắn biển 51A-984.73 do L.B.T.V (ngụ P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đứng tên và giấy tờ xe đang thế chấp ngân hàng. Điều đáng nói, chiếc ô tô này từng chở một nhóm thanh niên lạ đến tận nhà của một nhà báo ở Long An để gây sức ép gỡ bài vào tháng 9.2018.